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Akçakoca'da 7 kilo levrek avlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akçakoca'da 7 kilo levrek avlandı

Akçakoca sahillerinde avlanan 7 kilo ağırlığındaki levrek, kilosu 200 liradan satışa sunuldu.

Akçakoca sahillerinde avlanan 7 kilo ağırlığındaki levrek, kilosu 200 liradan satışa sunuldu.

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca sahillerinde avlanan 7 kilo ağırlığındaki levreğin çok sık rastlanmadığını belirten balıkçılar, "Çok nadir rastlanır bu büyüklükte levrek. 7 kilo ağırlığındaki levrek ağımıza takıldı. Kilosunu 200 liradan satışa çıkardık" dedi. - DÜZCE

Akçakoca'da 7 kilo levrek avlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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