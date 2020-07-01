Akçakoca'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.
01.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:24
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.
Akçakoca Hükümet Konağı meydanında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Törene, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal katıldı.
Tören, Kaymakam Öztürk tarafından çelenk sunumuyla son buldu.
Kaynak: AA