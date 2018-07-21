Kızılay Düzce Kan Merkezi tarafından Akçakoca Çınar Caddesinde kan bağışı kampanyası başlattı.

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Akçakoca'da Turistlerin eğlendikleri Çınar caddesinde kızılaya kan bağışı onlarca turistin ilgisini çekti. Yetkililer Kan toplama işleminin periyodik zamanlarda devam ettiğini belirterek "Vatandaşlarımız kan kampanyasına ilgi gösteriyor. Ayrıca bağış yapan vatandaşlarımızın şayet bir rahatsızlıkları varsa telefon ve e-mail yoluyla bildiriyoruz. Çünkü kanları Ankara'ya tahlillere gidiyor" şeklinde konuştular. - DÜZCE