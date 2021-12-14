Akçakoca çevre yolunda kaza: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akçakoca çevre yolunda kaza: 2 yaralı

Akçakoca çevre yolunda kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karasu sahil çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karasu sahil çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakoca Karasu sahil yolu Osmaniye köprüsü mevkisinde meydana geldi. Akçakoca'dan sapak istikametine gitmekte olan 81 T 2014 plakalı sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hyundai marka 26 FB 048 plakalı T.Ç. idaresindeki sürücünün kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü T.Ç.'yi, itfaiye ekipleri ve acil servis ekipleri araçtan çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

 Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı hayatını kaybetti

Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı hayatını kaybetti

 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke

Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title