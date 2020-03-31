Akçakoca Belediyesinin koronavirüs önlemleri sürüyor Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Günlük ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkanların salgın tehlikesi ile karşılaşmaması için Akçakoca Belediyesi tarafından bir dizi önlem alındı.

Zabıta ekipleri tarafından koronavirüse karşı tedbir amacıyla pazar yerinde esnaf ve vatandaşlar için afişler asıldı ve dezenfektan cihazları yerleştirildi. Alınan önlemleri hem vatandaşlar hem de pazar esnafı memnuniyetle karşıladı.

İlçe genelinde tüm önlemlerini aldıklarını ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Bu konuda hem esnafımız hem de vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Yaptığımız çalışmaları onların sağlığını korumak için yaptığımızı biliyorlar. Biz yine de çok mecbur olmamaları halinde evden çıkmamalarını söylüyoruz." dedi.

Kaynak: AA