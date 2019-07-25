Akçakoca Belediyesinden "denize girilebilir" açıklaması

Akçakoca Belediyesi, su baskınları ve heyelanların ardından oluşan kirlilik tehlikesinin geçtiğini ve denize girilebileceğini açıkladı.

Düzce Valiliğince, afet zamanın da insan sağlığı ve kirlilik nedeniyle 'denize girilemez" açıklamasının ardından yapılan tahliller sonucu suya girmenin sakıncalı olmadığı belirlendi.

Sonuçların ardından Akçakoca Belediye Başkanlığı tarafından 'denize girilebilir' duyurusu yapıldı.

Yazılı açıklamada, "25.07.2019 tarihi itibariyle deniz suyu analizleri açıklanmıştır. Çıkan sonuçlara göre ilçemizde sahil kısmındaki yüzme alanlarında denize girilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Sahillerde ağaç parçaları ve yabancı cisimlerin kaldırılma çalışması devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında Çuhallı, Kale, Ak Evler, Kadınlar plajlarında vatandaşlarımız denize girebilirler." denildi.

Kaynak: AA