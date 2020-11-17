Akçakoca Belediyesi vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıttı
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Akçakoca Belediyesi vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıttı

17.11.2020 08:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 08:59
Akçakoca Belediyesi vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıttı

Akçakoca Belediyesi tarafından ilçedeki vatandaşların evleri ile iş yerlerine koruyucu maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıtımı gerçekleştirildi.

Akçakoca Belediyesi tarafından ilçedeki vatandaşların evleri ile iş yerlerine koruyucu maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıtımı gerçekleştirildi.

Akçakoca Belediyesi ile Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Koordinatörlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıttı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, halkın sağlığını düşünüdüklerini, belediye olarak vatandaşların evlerine ve iş yerlerine maske dağıtımına başladıklarını söyledi.

Başkan Yanmaz, koronavirüsle mücadelelerini devam ettireceklerini belirterek, "Koronavirüsüne karşı mücadele kapsamında belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın evlerine ve iş yerlerine koruyucu maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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