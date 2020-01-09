Akçakoca Belediyesi umut ışığı birimi spora destek oluyor
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Akçakoca Belediyesi umut ışığı birimi spora destek oluyor

Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, geçtiğimiz ay satranç turnuvasında sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenmiş olduğu yardım kampanyasında elde edilen gelirle atletizm takımına katkıda bulundu.

09.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:01
Akçakoca Belediyesi umut ışığı birimi spora destek oluyor

Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, geçtiğimiz ay satranç turnuvasında sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenmiş olduğu yardım kampanyasında elde edilen gelirle takımına katkıda bulundu.


Koordinatör Nursen Yanmaz, Balıkesir ilinde gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında 'yi temsil edecek olan Hamiyet Sevil Ortaokulu yıldız kızlar atletizm takımını yolcu ederek başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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