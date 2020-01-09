Akçakoca Belediyesi umut ışığı birimi spora destek oluyor

09.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:01

Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, geçtiğimiz ay satranç turnuvasında sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenmiş olduğu yardım kampanyasında elde edilen gelirle atletizm takımına katkıda bulundu.



Koordinatör Nursen Yanmaz, Balıkesir ilinde gerçekleştirilecek olan Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Düzce'yi temsil edecek olan Akçakoca Hamiyet Sevil Ortaokulu yıldız kızlar atletizm takımını yolcu ederek başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA