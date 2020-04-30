Akçakoca Belediyesi gezi teknesi aldı

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediyesi turizmde atağa geçmek için 400 kişilik gezi teknesi almak için ihale yaptı.

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediyesi turizmde atağa geçmek için 400 kişilik gezi teknesi almak için ihale yaptı.

Akçakoca Belediyesi, ilçeye gelen iş adamlarının, misafirlerin ve yöre halkının doğal ve tarihi güzelliklerden daha iyi faydalanmaları için gezi teknesi alınmasına karar verilen 24 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde 400 kişilik gezi teknesinin ihalesi yaptı.

Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz'ın komisyon başkanlığını yaptığı ihaleye 6 firmadan alınan fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyet oluşturuldu. Turizm için alınması planlanan tur gemisi ihalesine sadece 3 firma katılırken düşük fiyatı veren İçöz Yatçılık ile anlaşmaya varıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA