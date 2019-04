Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz Görevine Hızlı Başladı

Akçakoca Belediye Başkanı seçilen Okan Yanmaz, geçmişteki gibi festival merkezi yapma amacıyla ilçeyi Düzce'nin turizme açılan kapısı yapacak projeler için kolları sıvadı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçenin tatil amacıya Ankara, İstanbul gibi büyük ilde yaşayanların tercihte öncelikli mekanı olması adına çalışmalarına hızlı başladı. İlçeyi unutulan eski hareketli günlerine kavuşturmak için çalışmalara başlayan Okan Yanmaz, festival hazırlıklarına hızla devam ediyor. Her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen ancak son dönemde unutulan Akçakoca Festivalini yeniden hayata geçirmeyi hedefleyen Yanmaz, inşaat firmalarının yöneticileri ile bir araya geldi. Birliktelikte konuşan Yanmaz, "Arkadaşlarımızla yeniden festival yapılması için bir araya geldik. Pazartesi gününden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Bu yaz Akçakoca çok hareketli olacak" dedi.

Festivalleri yaz ve kış aylarında düzenlemesi için hazırlıkların yapıldığını belirten Başkan Yanmaz, "Akçakoca'yı yılın her ayında her mevsiminde turizmin gözdesi yapmak için çalışmalarımız sürecek. Bu aşamada festivaller sadece yaz aylarında olmayacak. Kış aylarında da hamsi festivalleri yapacağız. Öyle mangal kurup yapılacak bir festival olmayacak. Çok kapsamlı işler yapacağız. Henüz planlama aşamasındayız. Ancak vatandaşlarımız hem ucuz hem kaliteli hizmet alacak. Her kesimden vatandaşımız, misafirimiz Akçakoca'da rahatça zaman geçirecek" diye konuştu.

Başkan Yanmaz, belediye başkanlığı görevinde 10 günü geride bıraktığını vurgulayarak, "10 gündür uyumadan gece gündüz çalışıyoruz. Geçmiş dönem geçmişte kaldı. Ancak Akçakoca'da belediyecilik anlamında hiçbir iş yapılmamış. Biz öncelikle Fen İşleri bünyesinde bir ekip oluşturduk. Vatandaşlarımızın alt yapı anlamında sıkıntı çekmesini istemiyoruz. 1 yıl içerisinde Akçakoca'da yaşanan değişimleri bütün vatandaşlarımız görecek" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA