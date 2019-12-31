Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'dan yeni yıl mesajı

31.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:52

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçe halkının yeni yılını tebrik etti.

Yanmaz, mesajında umutları ve hedefleri doğrultusunda yeni yılda da hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılıklarının süreceğini bildirdi.

Şeffaf, adil, katılımcı yönetim anlayışını her geçen gün geliştirerek, halkın yararı doğrultusunda sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarını belirten Yanmaz, mesajında şunları kaydetti:

"İlçemiz açısından hizmetlerimiz sizlerin desteğiyle artarak devam edecek. 2020 yılında ilçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde görev yapan tüm kamu personelinin, mesai arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının, esnaflarımızın ve tüm Akçakocalı hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2020 yılının herkese mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini diliyorum."

Ağaç budama çalışmaları sürüyor

Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırım, parklar, refüj ve bina önlerinde bulunan ağaçların budama çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Ağaçların ve bitkilerin sağlıklı büyümesi için çalışmalar sürdürülürken gelen talepler doğrultusunda gerçekleşen budama işlemlerinde kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen dallar için gerekli çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA