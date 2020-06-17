Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz'a ziyaretler Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret etti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ziyarette Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın Düzce Belediye Başkanı Özlü ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Kotil'e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Temel Kotil, Yanmaz'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Batı Karadeniz'in İncisi Akçakoca'nın daha güzel yerlere geleceğinden şüphemiz yok. Başkanımızın da Akçakoca ve Akçakocalılar için gece gündüz çalıştığını görüyoruz. Başkanımıza başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Başkan Özlü ise "Yanmaz'a şahsıma gösterdikleri bu nezaket için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli arasında kurulan Cumhur İttifakı Düzce'de en güzel şekilde vücut buldu. Şimdi artık hep birlikte omuz omuza güç birliği içinde projeler üreteceğiz, birbirimize destek vereceğiz. Sayın Yanmaz'a ve ekibine de yeni görev süreleri boyunca başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA