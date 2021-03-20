Akçakent'te sürü yöneticiliğinin gelişmesi için proje hazırlandı
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Akçakent'te sürü yöneticiliğinin gelişmesi için proje hazırlandı

20.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:25
Akçakent'te sürü yöneticiliğinin gelişmesi için proje hazırlandı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Akçakent ilçesinde sürü yöneticiliğinin gelişmesi için proje uygulandığı bildirildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Akçakent ilçesinde sürü yöneticiliğinin gelişmesi için proje uygulandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca "KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı"na Akçakent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Sürü yöneticileri KOP ile gelişiyor" projesi ile başvuru yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan eğitimler toplam 120 saat olmak üzere 50 gün sürdü. Eğitimleri 24 kursiyer başarıyla tamamladı.

Kursiyerlere kurs bitirme ve başarı belgelerin dağıtıldığı törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, KOP ile yapılan değerlendirme sonucunda yüzde 75 hibe destekli toplam 407 bin liralık projenin kabul edildiğini hatırlattı.

Kırsal alanda yaşayan üretici ve çiftçilerin önceliklerini göz önünde bulundurarak proje hazırladıklarını vurgulayan Şahin, "Projemizde, kırsal alanda yaşayanların sosyal ekonomik dezavantajlarını avantaja dönüştürmek, etkin ve güçlü bir üretim yapısı oluşturmak, istihdam düzeyini yükselterek gelir düzeyini ve rekabet gücünü artırılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında 5 çiftçimizin çadırlarını da teslim ettik. Kursiyerlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurs sonunda başarılı olan 24 kursiyere belgeleri takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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