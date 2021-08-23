Akçakele'nin dünyaya açılan yolu asfaltlıyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın "Bu dünyaya açılan yol" dediği bölgede asfaltlama çalışması başladı.

Üst yapıda ilçede görülmemiş hizmetleri hayata geçiren Başkan Yalçınkaya ile beklenen bir çalışma daha uygulamaya konuldu.

Gümrük Kapısına uzanan ve ithalat-ihracattaki güzergah olan Bolatlar-Sevimli-Akçakale arasındaki yol asfaltlanmaya başladı. Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün desteği ile yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken Başkan Yalçınkaya çalışmaları incelemek için bölgeye gitti. Yüklenici firmadan bilgi alan Başkan Yalçınkaya iş makinası da kullandı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya "Sınırda yıldız ilçe oluşturma gayretimiz devam ediyor. Allah bize nasip etti Karayollarının 3. Bölüm Bolatlar-Sevimli-Akçakale arası asfaltlama çalışmaları başladı. Bu yol dünyaya açılan yol, Ortadoğu'nun kapısı, Urfa'nın nefes borusu. Bu sebeple burası dünya standardına uygun bir yol olarak yapıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda buraya çok güzel hizmetleri olacak bu yolun. Çalışmalarda emeği geçen başta Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. İlçemize, şehrimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz" dedi.

Başkan Yalçınkaya çevredeki vatandaşlarla da görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Bültenler