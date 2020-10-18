Akçakale zabıtasından korona virüs denetimi

Akçakale'de zabıta ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek, kaldırım işgallerine karşı sosyal hayat düzenini sağlamak amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Akçakale'de zabıta ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek, kaldırım işgallerine karşı sosyal hayat düzenini sağlamak amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Akçakale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ölümcül korona virüs salgınıyla mücadelede önemli rol oynamaya devam ediyor. Ülke genelinde salgınla mücadele devam ederken içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinde maske, mesafe ve temizlik olmak üzere 3 temel kural belirlendi. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da "Önce sağlık" diyerek Zabıta Müdürlüğüne denetimlerin aralıksız sürdürülmesi yönünde talimat verdi. Zabıta Müdürlüğü de kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek, mevcut toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek, salgının yayılımını önlemek amacıyla rutin olarak denetimler gerçekleştiriyor. İlgili müdürlüğe bağlı ekipler her gün, işletmeler başta olmak üzere ilçedeki ortak yaşam alanlarına giderek maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguluyor ve sık sık kurallara uyulması yönünde de uyarılar yapıyor.

İlçede gıda denetimi

Zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için de gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetime çıkıyor. Denetimlerde ruhsat, hijyen, kullanım tarihleri kontrol ediliyor. Özellikle eğitim-öğretimin yılının başlamasından dolayı denetimler okul çevrelerinde yoğunlaştırılıyor.

Denetimler sadece sağlık odaklı da gerçekleştirilmiyor. Sosyal hayatta ilçenin sıkıntıları arasında yer alan 'kaldırım işgalini' sona erdirerek ilçede düzen sağlamak için operasyon yapılıyor. Ekipler, belediyenin sorumluluk alanında yer alan caddelerde gelişigüzel dizilen eşyaları toplatarak kaldırım işgaline engel oluyor.

Ekiplerin aralıksız gerçekleştirilen denetimleri vatandaşlardan da takdir topluyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı