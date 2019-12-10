Akçakale'ye hayırlı uğurlu olsun.

10.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:23

Son dönemlerde araç filosuna önemli ölçüde güçlendiren Akçakale Belediyesi, araç filosuna kentin önemli ihtiyaçlarından olan bir adet hidrostatik yürüyüşlü kompakt vakumlu yol süpürme makinesini da kazandırdı.

Başkan Yalçınkaya, "Bundan sonra parklarımız ve geniş ana arterlerdeki kaldırımlarımız bu araç sayesinde çok daha temiz bir hale gelecektir"dedi.

Çevre kirliliğini önleme ve ilçede temizliğinin sağlanmasında bugüne kadar eksikliği önemli ölçüde hissedilen Hidrostatik yürüyüşlü kompakt vakumlu yol süpürme makinasını da araç filosuna kazandıran Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya;

TEK HEDEFİMİZ MÜKEMMEL BİR AKÇAKALE

"Değerli hemşerilerime şunu belirtmek isterim. Aldığımız toplam araç birincisi kepçe, şimdi mini çöp toplama makinası Buda çok önemli ufak sokaklar için tasarlanmış bizim için çok önemli bir araçtır. Arkasından 4 tane daha aracımız gelecek toplamda 3 milyon eski parayla 3 trilyon, araç makine parkına ilave etmiş olduk. Hedef temiz Akçakale, düzenli bir Akçakale, mükemmel bir Akçakale. Bu yolda gecemizi gündüzümüze Katıp bunları makine parkımıza ilave ettik. Bu araçları alırken Akçakale'yi borca sokmadan kredi almadan bunları temin yoluna gidiyoruz bütün hedefimiz burada hepsi hibe yoluyla ve çeşitli yerlerden Akçakale'nin hizmetine sunmak sunduk. Yeterli imkânlar sağladık önümüzdeki günlerde bunların devamı da gelecek olan araçlarımız alınmış fakat şu an tesisatları döşeniyor peyderpey belediyemize teslim edilecek. Temizliği ile ilgili düzeni ile ilgili Mahmur imar çalışmaları ile ilgili bütün çalışmalarımızı bitirdik. Bunun yanında da iki tane Eskavatorlarımız gelecek bunlarda köy yollarının ıslahında ve yapımında kullanılacak. İş Makineleri ikmal edilmiş bir belediye, müreffeh bir belediye Mahmur bir belediye yaratmanın ilk ayağını bitirdik. Bundan sonra da hizmet alanında Akçakale'ye hizmet edeceğiz. Bu çalışmalar vatandaşımızın günlük hayatına yansıyacak vatandaş da günlük hayatında rahat yaşayacak bütün hedefimiz budur. Allah hayırlı uğurlu etsin."

Kaynak: Bültenler