Akçakale'ye doğalgaz müjdesi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akçakale'ye doğalgaz müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akçakale'ye doğalgaz müjdesi

Sahada alt yapı çalışmaları sürdüren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, makamında görüştüğü doğalgaz firması yetkililerinden en kısa sürede doğalgaz dağıtımının yapılması konusunda söz aldı.

Sahada alt yapı çalışmaları sürdüren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, makamında görüştüğü doğalgaz firması yetkililerinden en kısa sürede doğalgaz dağıtımının yapılması konusunda söz aldı.

Sınırda yıldız ilçe oluşturma hedefi ile pek çok projeye öncülük eden Başkan Yalçınkaya modern ısınmada da doğalgaz projesinin Akçakale'de hayata geçirilmesini sağladı. Bakanlık düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından proje için saha çalışmaları başlatıldı ve çalışmalar tüm hızıyla sürdürülürken Başkan Yalçınkaya bu kez doğalgaz dağıtımının hızla gerçekleştirilmesi için harekete geçti. Makamında doğalgaz şirketinin yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Yalçınkaya çalışmalar hakkında bir toplantıya yaptı. Toplantıya doğalgaz şirket yetkilileri ile Belediye Başkan Yardımcıları Halef Karataş ve Mehmet Yaşarer ile teknik ekip katıldı. Toplantıda Başkan Yalçınkaya doğalgaz dağıtımı için ön hazırlıkların başlatılması gerektiğini belirtti. Yetkililer de çalışmaların başlatılacağını dile getirdi.

Konuya dair açıklama yaparak doğalgaz dağıtımı için yol haritasını belirlediklerini söyleyen Başkan Yalçınkaya "Sınırda yıldız ilçe oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Bunlardan en önemlisi doğalgazın Akçakale'ye getirilmesi. Firma, doğalgazın organize sanayi bölgesinden buraya taşınması ile ilgili son sürat işini yapıyor. Ana hattın yapımı devam ederken burada dağıtımını yapacak olan firmasının yetkilileri ile görüştük ve bir yol haritası belirledik. Bizim kendilerine ana hattın yapımını beklemeden buradakini dağıtımını gerçekleştirmek istediğimizi söyledik. Dağıtım işine başlayacaklar. Bunun dağıtımı, bağlanması, abonelere ulaştırılması çalışmalarına devam edecekler. Hat bağlandığı andan itibaren doğalgazı hemen faaliyete sokmayı planlıyorlar. Akçakale'ye en kısa sürede doğalgaz getirilmesi için çalışıyoruz" dedi ve çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi. - ŞANLIURFA

Akçakale'ye doğalgaz müjdesi

Akçakale'ye doğalgaz müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fuat Oktay Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Adnan Menderes Donald Trump Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akçakale'ye doğalgaz müjdesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 16:11:46. #1.12#