Akçakale ve Ceylanpınar sela sesleri ile yankılandı

Akçakale ve Ceylanpınar sela sesleri ile yankılandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde tüm camilerde sela ve Fetih Süresi okundu.

10.10.2019 01:16
Akçakale ve Ceylanpınar sela sesleri ile yankılandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde tüm camilerde sela ve Fetih Süresi okundu.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna havadan ve karadan operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında havadan savaş uçakları terör örgütü PYD/PKK mevzilerini yoğun bombardıman altına aldı. Bir yandan da Akçakale ve Ceylanpınar ilçe merkezlerindeki tüm camilerde, Mehmetçik için sela ve Fetih Süresi okundu. Camilerde, askerlerimizin başarısı için de dualar edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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