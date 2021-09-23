Akçakale-Şanlıurfa yolu aydınlanıyor

ŞANLIURFA (Bültenler) - Başkan Yalçınkaya çalışmalar tamamlandığında ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Akçakale- Şanlıurfa yolu son şeklini almaya başladı.

Üst yapıda ilçenin gelecek yüzyılını şekillendiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile Akçakale-Şanlıurfa yolu da tamamlanıyor. Yolda asfalt çalışmalarının bitmesinin ardından şimdi de orta refüj, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları yapılmaya başlandı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedeflenirken konuya dair yazılı açıklama yapan Başkan Yalçınkaya "Ulaşımda görülmemiş ve beklenen hizmetleri hayata geçirdik. Akçakale-Şanlıurfa yolu ile de ilçemizin çehresi tamamen değişecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

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