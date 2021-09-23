Akçakale-Şanlıurfa yolu aydınlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akçakale-Şanlıurfa yolu aydınlanıyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Akçakale-Şanlıurfa yolu aydınlanıyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile üst yapı çalışmalarının başlatıldığı Akçakale-Şanlıurfa yolunda orta refüj, kaldırım ve ışıklandırma çalışması başladı.

ŞANLIURFA (Bültenler) - Başkan Yalçınkaya çalışmalar tamamlandığında ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Akçakale- Şanlıurfa yolu son şeklini almaya başladı.

Üst yapıda ilçenin gelecek yüzyılını şekillendiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile Akçakale-Şanlıurfa yolu da tamamlanıyor. Yolda asfalt çalışmalarının bitmesinin ardından şimdi de orta refüj, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları yapılmaya başlandı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedeflenirken konuya dair yazılı açıklama yapan Başkan Yalçınkaya "Ulaşımda görülmemiş ve beklenen hizmetleri hayata geçirdik. Akçakale-Şanlıurfa yolu ile de ilçemizin çehresi tamamen değişecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Küçük Muhammed'in 'kuş hırsızı' sanılarak dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

Küçük Muhammed'in 'kuş hırsızı' sanılarak dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldular
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri
Magazin Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Lionel Messi Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akçakale-Şanlıurfa yolu aydınlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:49:59. #1.12#