Akçakale'nin yeni yaşam alanı TOKİ evlerindeki inşaatta sona gelindi

Yakında burada hayat başlayacak" diyen Başkan Yalçınkaya, konut sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini de müjdeledi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede barınma ihtiyacının çözümüne ve dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalinin hayata geçirilmesine öncülük ederek TOKİ Projesi'nin ilçeye kazandırdı. 110 dönüm arazi üzerinde 4 artı zemin, 16 blok, 316 daire, 4 dükkân ve 1 camiden oluşan TOKİ Projesi'nde son viraja da girildi.

Konut yapımı tamamlanan mahallede çoğu konutun da teslimatı yapıldı. Şuan mahallede çevre düzenlemesi devam ederken Başkan Yalçınkaya da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden son durum ile ilgili bilgiler aldı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: İFTİHARLA SÖYLÜYORUM…

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, "Başında şunu hedefledik. Bir kere TOKİ'si olacak Akçakale'nin. Allah'a şükür bugün TOKİ, konutlarını bitirdi. Çoğunun da teslimini yaptı. Yakında burada hayat başlayacak. Bu modern şehirde iftiharla söylüyorum; çok farklı bir hava katmış Akçakale'ye" dedi.

"2 BİN KONUT İLE MODERN MAHALLE YAPACAĞIZ"

Bunun yeterli olmadığına dikkat çekerek konut satısında artışa gideceklerini de müjdeleyen Başkan Yalçınkaya, "Yetmez. Bunun devamının gelmesi lazım. Sayıyı en az bin, 2 bin konuta çıkarmamız lazım. Çünkü çok sayıda düşük gelirli insanımız ile memurumuz var. Bu konutlara çok büyük ihtiyaç var. İnşallah devamını da getireceğiz. Akçakale'nin bu konudaki yıllardır bekleyen açığını bir an önce kapatmamız lazım. Bunları tamamlayıp Akçakale'nin hizmetine sunmamız lazım. Bu gayretle çalışıyoruz. Bu modern şehir, bu modern evler, bu mükemmel şehir inşallah buraya çok farklı bir hava katacak. Yılmadan, usanmadan 2 bin konuta tamamlayıp burada modern bir mahalle yapma imkanımız olacak. Akçakale'ye hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Yalçınkaya incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

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