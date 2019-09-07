Akçakale'nin gelişmesi için Almanya ile işbirliğine gidilecek

07.09.2019 08:54

Almanya Yeşiller Partisi Hamburg Milletvekili Murat Gözay Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve Belediye Başkan Yardımcısı M.Şükrü Mısırlı'nın davetlisi olarak Akçakale'ye geldi. Gözay ziyaretinde Akçakale'ye AB fonları konusunda gerekli yardımlarda bulunacağını belirtti.

Suriye sınırındaki hareketliliğin merkezi konumunda bulunan ve sıcak gündemin devam ettiği Akçakale'de Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın proje ve yatırım kararlılığı devam ediyor.

"Akçakale'nin AB fonlarından yararlanmasını istiyoruz"

Almanya Yeşiller Partisi Hamburg Milletvekili Murat Gözay; Akçakale'nin Avrupa'daki fonlardan ve mesleki eğitimlerden yararlanabilmesi için gerekli yardımlarda bulunacağını ifade ederek, " Akçakale Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya ve Belediye Başkanı Yardımcımız M.Şükrü Mısırlı'ya bizi burada ağırladıkları için teşekkür ederiz. Ziyareti sebebimiz Akçakale'yi yurt dışında tanıtmak ve desteklemek. Birincisi Akçakale sınır kapısı. Yaklaşık yarım milyon insanın Şanlıurfa'da kaldığını, mültecilerin başkenti olduğunu ifade etmek. Akçakale'ye Avrupa'daki fonlardan, mesleki eğitimlerden yararlanabilmesi için gerekli yardımları yapmak istiyoruz. Onun dışında bazı projelerimiz var. Umarım en kısa zamanda başkanımızın heyeti Hamburg'a gelecek ve Avrupalı dostlarımızla görüşerek Akçakale'ye güzel yatırımlar yapacaktır. Kendisi de bunu ifade etti" dedi.

"Bölgenin sıkıntılarını azaltmaya çalışıyoruz"

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise, "Değerli Milletvekilimize Almanya'dan buraya kadar gelip Urfa'yı, Urfa insanını, mültecilerin dramını kalbinde ve ruhunda yaşadığı için müteşekkiriz. Burası Mezopotamya. Burası dinler tarihi. Burası kavimler tarihi. Burası medeniyet tarihi. Burası dünya medeniyetinin başkenti Göbeklitepe'nin olduğu yer. Burası geçmişte 100 yıl önce Süryanilerin başkentliğini yapmış Hıristiyanlığın, Hun İmparatorluğu'nun başkentliğini yapmış İslam coğrafyasının ve İslam medeniyetinin kalbi olan Şanlıurfa. Yani hoşgörü şehri, medeniyet şehri ve farklı dindeki insanların bir arada hoşgörü içerisinde binlerce yıl yaşadığı tek şehir. Dünya mirası için çok önemli bir şehir. Maalesef 8 yıl önce Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle en fazla mağdur olan ilçe Akçakale. Akçakale sınır kapısından 3 milyon insan geçti. Burada insanlık dramı yaşandı ve halen yaşanmaya devam ediyor. Bu mültecilerden dolayı bölge çok sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıları bertaraf etmek üzere Murat kardeşim buraya teşrif ettiler. Biz burada istihdam olmasını istiyoruz, üretim olsun ve bu insanlık dramının yarasını birlikte saralım. Bunun için geldi. İnşallah bundan sonra Hamburg'a giderek Avrupa fonlarının imkanlarını, Avrupa Birliği'nin kaynaklarını bu bölgeye getirerek istihdam oluşturacak. Eğitim alanında çalışmalar yapacak. Biz buranın şu andaki zahmetini, sıkıntılarını, sorunlarını bir nebze de olsa azaltmaya çalışacağız. Bu ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Akçakale için Almanya'ya heyet göndereceğiz"

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı M.Şükrü Mısırlı da,"Sayın başkanımın ifade ettiği gibi insanlığın doğuşu olan ve Mezopotamya'nın kadim şehri Urfa'dır, Akçakale'dir. Urfa dolayısıyla burada dinlerin bir arada olduğu, insanların yüzyıllar boyunca kardeşçe yaşadığı bir yerdir. Artık yatırımlarla, istihdamda, geçmişi refah düzeyini arttırarak yeni bir noktaya gelmesi gerekiyor. Almanya Yeşiller Partisi Hamburg Milletvekili çok değerli hemşerimiz, değerli dostumuz Murat Gözay bey çok güzel bir duyarlılıkla ilimize, ilçemize teşrif ettiler. Ziyaretlerinden dolayı kendisine şahsım, yine belediyemiz adına ve ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya'nın dediği gibi Avrupa Birliği fonları ile Avrupa'da yaşayan önemli işadamlarıyla ilimize ilçemize neler yapabiliriz, onun arayışı içerisinde olacağız. Çok yakın bir süre içerisinde bir heyet olarak sayın vekilimizin davetiyle Hamburg'a gideceğiz. Orada çeşitli temaslarımız olacak. Tabi ki burada sayın başkanımızla birlikte bu yola çıkarken biz bugünün Akçakalesini değil geleceğin, 50 yılın Akçakalesini planlamak üzere göreve talip olduk. Rabbimize hamdolsun mazbatasını aldı, görev başına geldi. Bizler de geldik. İnşallah elbirliği ile gönül gönüle ilçemize, ilimize neler yapabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya liderliğinde, önderliğinde çok değerli milletvekilimizin katkılarıyla ilçemiz için neler yapabiliriz bunun gayreti içindeyiz. İnşallah uzun vadeli çalışmaları ilçemize kazandıracağız. İlçemizdeki istihdam sorununu çözmeye çalışacağız. Bu vesileyle kendilerine ilimize, ilçemize teşrif ettikleri için şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler