Akçakale'nin geleceği tamamen değişti
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Akçakale'nin geleceği tamamen değişti

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Akçakale'nin geleceği tamamen değişti

Akçakale'de Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile yeşillendirme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kentin girişinden kırsal mahallelere kadar yemyeşil bir ilçe hayali ile ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veren Başkan Yalçınkaya, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 10 adet park yapımı talimatı verdi. Ekipler belirlenen mahallelerde toplam 10 adet parkın yapımı için çalışmalara başladı ve parklarda ağaçlandırma çalışmalarında sona gelindi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: TEMİZ, GÜZEL, YEŞİL AKÇAKALE…

Toplam 3 bin adet ağacın toprakla buluştuğu parklara giderek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçınkaya "Yeşil Akçakale hamlemize devam ediyoruz. Bugün itibari ile 20 bin metrekare üzerine kurulu bütün mahallelerde dağılmak üzere 10 tane parkımızı inşa ettik. Buralara 3 bin tane 10 yaşında ağaçlar diktik. Allah'ın izni ile bu mahallelerin görüntüsü ve buradaki yeşil sahaların buradaki insanlara büyük hizmeti olacak. Geçen yıl Urfa Akçakale yoluna büyük ehemmiyet verdik. Şehrin girişi, şehrin prestijidir. Mahallede de yeşil alan çalışması üzerine çok büyük gayret gösteriyoruz. Yaptığımız parklarla Akçakale'nin geleceği tamamen değişti. Temiz, güzel, yeşil Akçakale… Sınırda yıldız ilçe yaratma gayretimiz devam ediyor. Biz arkadaşlarımız, ekibimiz ile beraber bu güzellikleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" diyerek parkların hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlara da ağaçlara sahip çıkmaları çağrısında bulunan Başkan Yalçınkaya "Bütün mahalleden bu ağaçları korumalarını rica ediyoruz" dedi.

Başkan Yalçınkaya incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

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