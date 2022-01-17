Akçakale'nin çehresini değiştiren Prestij Caddesi'nde çevre düzenlemesi çalışmaları aralıksız sürüyor

Akçakale'nin gelecek yüzyılını planlayıp şekillendiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile Prestij Caddesi Projesi'nde estetik çalışmalarına başlandı.

Bayraklı ile Ceylanlı arasında asfalt serimi ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kavşaklarda düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce toprak çekimi yapılıyor.Gece gündüz devam eden çalışmalar sonrası çimlendirme ve çiçeklendirme yapılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçınkaya da üst yapı çalışmaları ile yolların mükemmel olacağına vurgu yaparak "Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu ana yolun asfaltlama ve aydınlatma işini de bitirdik. Bugün itibariyle de ana yolun kavşaklarını düzenlemeye başladık. Düzenleme ile ilgili toprak çekimi devam ediyor. Toprak çekiminden sonra çimleme, ağaçlandırma ve gerekli çalışmaları heykellerle destekleyeceğiz. Anayolların bütün merkezlerini büyükşehirlerdeki gibi mükemmel bir hale getireceğiz. Bütün çalışmalarımız bu noktada devam ediyor. İnşallah yakın bir tarihte bu kavşakların temel yapısı da değişecek. Büyük şehirlerdeki gibi büyük meydanlar ana yollar olacak" dedi ve çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

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