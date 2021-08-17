Akçakale'nin çehresini değiştirecek üst yapı çalışmasında son aşamaya gelindi
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Akçakale'nin çehresini değiştirecek üst yapı çalışmasında son aşamaya gelindi

Akçakale'nin çehresini değiştirecek üst yapı çalışmasında son aşamaya gelindi
Bültenler - Haberler | Güncel

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Akçakale-Şanlıurfa anayolunda son etap çalışmaların başladığını duyurarak "Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Akçakale'ye, Urfa'ya, bölge insanına yakışır bir anayol olacak" dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın sözünü verdiği Akçakale-Şanlıurfa anayolunda 3. etap çalışmalar başladı. Üst yapıda ilçenin çehresini değiştirecek ve ilçeye prestij caddesi kazandırılacak çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Başkan Yalçınkaya da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

BAŞKAN YALÇINKAYA: MUHTEŞEM BİR YER OLACAK

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçınkaya yolun stratejik önemine dikkat çekerek "Sınırda yıldız ilçe oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Akçakale Şanlıurfa anayolunun son etabına inşallah başlıyoruz. Burası uluslararası, dünyaya açılan bir yol, Ortadoğu'nun çıkış kapısı. Bu sebeple buradaki çalışmaları çok önemsiyoruz. İnşallah bittiği zaman Sevimli-İstasyon arasında 13 km.'lik bir prestij cadde olacak. Muhteşem bir yer olacak. Bu çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Karayolları ekibi ve buradaki arkadaşlar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akçakale'ye, Urfa'ya, bölge insanına yakışır bir anayol olacak. Hayırlı olsun" dedi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA

Akçakale-Şanlıurfa yolu 3 etap çalışması Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nden Bolatlar Mahallesi'ne kadar bin 200 metre uzunluğunda; 2 gidiş, 2 geliş ve 2 cep yol olmak üzere 6 şeritten oluşuyor.

Yolda menfez ve asfaltlama öncesi çalışmalar tamamlanmak üzere. Asfaltlama ise önümüzdeki hafta başlayacak.

Kaynak: Bültenler

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Akçakale'nin çehresini değiştirecek üst yapı çalışmasında son aşamaya gelindi - Haberler
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