Akçakale Kırsalı Büyükşehirin Asfalt Çalışmalarıyla Daha Konforlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akçakale Kırsalı Büyükşehirin Asfalt Çalışmalarıyla Daha Konforlu

Akçakale Kırsalı Büyükşehirin Asfalt Çalışmalarıyla Daha Konforlu
Habermetre - Haberler | Toplum

Kent genelinde ve ilçelerde asfalt çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, program dahilinde Akçakale kırsalında üst yapı çalışmalarını tamamladığı yolları asfaltla buluşturuyor.

Kent genelinde ve ilçelerde asfalt çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, program dahilinde Akçakale kırsalında üst yapı çalışmalarını tamamladığı yolları asfaltla buluşturuyor. Akçakale halkının çamura dönmeyen yollarda daha konforlu bir ulaşım imkanlarından yararlanması maksadıyla çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yolların bir an önce asfaltlanması için çalışıyor.

İlçelerle götürdüğü hizmetlerle mahalle sakinleri, mahalle muhtarları ve meclis üyelerinden takdir toplayan ekiplerin bu seferki adresi Akçakale ilçesi oldu. Ekipler, "Kayalık, Aşağı Deren, Yukarı Deren, Fatmakuyu, Zorlu grup yolu, Akçalı, Gölbaşı, Berdi güzergahı Pekmezli, Pekmezli güzergahı ve Ceylanharabesi güzergahındaki yolları Sathi Kaplama asfaltla buluşturdu.

Akçakale Belediye Meclis Üyesi İsmail Oldubaş ilçelerinde yürütülen asfalt çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün gayretleriyle bu yollarımız kışa girmeden önce asfaltlandı. Önümüzdeki yıllarda daha güzel çalışmalar yapılacağına inancımız tamdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Akçakale Belediyesi Meclis Üyesi Reşat Kızmaz ise "Kayalık, Aşağı Deren, Yukarı Deren, Fatmakuyu, Zorlu grup yolu Akçakale halkı için son derece önem arz etmekteydi. Büyükşehir Belediyemiz yolumuzu hem genişletti hem alt yapısını tamamladı hem de de Sathi Kaplama asfalt serimini gerçekleştirdi. Dört dörtlük bir yolumuz oldu ve halkın hizmetine sunuldu. Emeği geçen herkese mahalle halkım adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Akçakale Gölbaşı Mahalle Muhtarı Hasan Boyatlı ise Akçalı, Gölbaşı, Berdi ile Gölbaşı arasının asfaltlandığını aktardı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Vladimir Putin Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya
Spor Aytaç Kara Gareth Bale Yiğit Şardan Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akçakale Kırsalı Büyükşehirin Asfalt Çalışmalarıyla Daha Konforlu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 16:21:54. #1.14#

title