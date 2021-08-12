Akçakale Kent Parkı ve Mesire Alanı Açılış İçin Gün Sayıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Akçakale ilçesine kazandırdığı Akçakale Kent Parkı ve Mesire alanındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Akçakale ilçesine kazandırdığı Akçakale Kent Parkı ve Mesire alanındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sosyal donatıları ve 45. 000 m² toplam proje alanı ile Akçakale Mesire Alanı açılış için gün sayıyor. Şanlıurfa'nın sınıra komşu olan ilçesi Akçakale'de yıllardır atıl durumda bekleyen, içerisinde çam ağaçlarının yer aldığı 45 bin metrekarelik alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye mesire alanı olarak kazandırıldı.

Yeşile önem veren ve Şanlıurfa'da yapılan projelerde yeşil oranının yüksek tutulması talimatını veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de üzerinde önemle durduğu projelerden biri olan Akçakale Kent parkı ve Mesire alanındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Mesire alanı içerisinde gerekli düzenlemeleri yapan Büyükşehir Belediyesi, 600 m² Asma germe gölgelik, yürüyüş yolları, piknik masaları ve barbeküler, çocuk oyun alanları, kır düğün salonu, mescit, kamelyalar ve oturma guruplarının montaj işlemlerini tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin peyzaj düzenlemesi ve çiçek ekimi yapmasının ardından Akçakale Mesire Alanı daha modern ve güzel bir görünüme kavuşturularak ilçe halkının hizmetine sunulacak.

Kaynak: Habermetre