Akçakale Kent Parkı Açılıyor

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde mega projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Akçakale'de 53 bin metrekare alana yaptığı Akçakale Kent Parkın açılışını gerçekleştiriyor.



Akçakalelilerin yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede sürdürdüğü projelerden Akçakale Kent Parkın yapımını tamamladı. Parkın içerisinde 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet tenis sahası, 58 adet piknik masası, 3 adet çocuk oyun grubu 16 adet kamelya, 3 adet çeşme, koşu parkuru ve yürüyüş bantları bulunuyor.



10 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat: 18.30'da gerçekleşecek açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tüm halkı davet etti. - ŞANLIURFA