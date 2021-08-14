Akçakale Kaymakamlığı, yolu trafiğe kapatıp eylem yapan çiftçilerin darbedildiği iddiasını yalanladı
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Akçakale Kaymakamlığı, yolu trafiğe kapatıp eylem yapan çiftçilerin darbedildiği iddiasını yalanladı

Akçakale Kaymakamlığı, yolu trafiğe kapatıp eylem yapan çiftçilerin darbedildiği iddiasını yalanladı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Akçakale Kaymakamlığı, ilçede yolu trafiğe kapatıp eylem yapan çiftçilerin jandarma tarafından darbedildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akçakale Kaymakamlığı, ilçede yolu trafiğe kapatıp eylem yapan çiftçilerin jandarma tarafından darbedildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe kırsalındaki Pekmezli Mahallesi yakınlarında yaklaşık 150 kişilik bir çiftçi grubunun elektrik kesintilerini bahane ederek yol kapatma eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Yolun açılması için gruba jandarma ekiplerinin uyarıda bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grubun kara yolunu trafiğe kapatmaları üzerine yolda toplanan kalabalığa yolu açmaları ve dağılmaları konusunda jandarmamız tarafından uyarı yapılmış, yolu kapatan topluluk ikna yoluyla dağıtılarak yol trafiğe açılmıştır. Yaşanan olay sırasında bir vatandaşımız yerden aldığı taşlarla kafasına vurarak kendi kendini yaralamış, yaralı vatandaşımız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Başka bir vatandaşımız ise yolu açmaya çalışan TOMA aracını engellemek için aracın altına ayağını uzatırken yine jandarma personelimiz tarafından şahıs engellenmiştir. Yolu trafiğe kapatan çiftçilerin jandarma tarafından darbedildiği şeklinde çıkan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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