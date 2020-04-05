Akçakale ile Şanlıurfa arası yolcu taşımaya yasak geldi
Akçakale Kaymakamlığı korona virüsü nedeniyle Akçakale ile Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığının durdurulduğunu açıkladı.
05.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:55
Akçakale Kaymakamlığı korona virüsü nedeniyle Akçakale ile Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığının durdurulduğunu açıkladı.
Akçakale Kaymakamlığı korona virüsü önlemleri kapsamında minibüslerin Şanlıurfa'ya yolcu götürüp getirmesini yasakladı. Yasak kapsamında minibüsler yolcu taşıyamayacak. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA