Akçakale hudut hattında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Akçakale, Güncel

Akçakale hudut hattında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin Akçakale hudut hattında yaptığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

28.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:30
Akçakale hudut hattında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin Akçakale hudut hattında yaptığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yaplan açıklamaya göre, Akçakale hudut hattındaki operasyonda, 9 AK-47 piyade tüfeği ve 1070 fişeği, 1 Biksi makineli tüfek ve 143 fişeği, 2 RPG-7 roketatar ile 12 RPG-7 mühimmatı ve 12 sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi.

Kaynak: AA

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