Akçakale Gümrük Kapısı'nda vinçlerin destek ayaklarına gizlenmiş sigara ele geçirildi
23.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:19
Gümrük muhafaza ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'nda vinç destek ayaklarına gizlenmiş 640 paket kaçak sigara bulundu.
Gümrük muhafaza ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'nda vinç destek ayaklarına gizlenmiş 640 paket kaçak sigara bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, 2 vinç riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasından geçirildi.
İncelemede, vinçlerin destek ayaklarına gizlenmiş 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Araç sürüleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü