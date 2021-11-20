Akçakale Gümrük Kapısı'nda kaçak sigara ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, Akçakale Gümrük Kapısı'nda 1700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir aracı X-ray cihazından geçirdi.

Aracın bazı yerlerinde yoğunluk tespit eden ekiplerce yapılan aramada, bin 700 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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