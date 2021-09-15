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Akçakale Esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek

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Akçakale Esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya esnafı ziyaret ederek talep ve önerilere kulak verdi. Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek "İlçe hak ettiği yere gelecek. İnanıyoruz. Başkanımızı yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana seçim vaatlerini ve sözünü verdiği tüm projeleri hayata geçirerek ilçenin gelecek yüzyılını şekillendiren Başkan Yalçınkaya'ya esnaftan tam destek geldi.

İlçede doğalgazdan TOKİ'ye, içme suyu projesinden üst yapıda pek çok ilke imza atan Başkan Yalçınkaya esnaf ve vatandaşları da ihmal etmiyor. Sık sık ziyaretler gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşla buluşan Başkan Yalçınkaya bu kez Prestij Caddesi ve Petroller Bölgesi'nde iş yapan esnafla bir araya geldi. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yalçınkaya esnafa projeler hakkında da bilgi verdi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: YILDIZ İLÇE OLUŞTURMA GAYRETİ İLE ÇALIŞIYORUZ

Akçakale'nin mükemmel bir şehir olacağını dile getire Başkan Yalçınkaya ziyaret dair yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı.

"Akçakale'nin en önemli caddesi Prestij Caddesi ve Petroller Bölgesindeyiz. Burada bir düzenleme yaptık. Yolun Şanlıurfa'ya gidişi, Ceylanpınar hastane istikametindeki yerleri ihale ettik. Saat kulesinin yapımı olacak. Burası çok mükemmel bir yer olacak. Esnafımız da bu düzenlemelerden çok güzel bir şekilde inşallah istifade eder. Esnafımızın taleplerini ve bizim ile ilgili düşüncelerini dinledik. Bütün bunlardan da bir sonuç çıkarıp inşallah bundan sonraki işlerimizde kendilerinin düşünceleri istikametinde bir karar vereceğiz. Doğalgazı, içme suyu, ana ve çevre yolları ile bir bütün olarak çok mükemmel bir şehir, çok farklı bir Akçakale olacak. Biz de sınırda yıldız ilçe oluşturma gayreti ile çalışıyoruz."

"BİZ BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ"

Esnaflardan Mahmut Büyükaslan ise Başkan Yalçınkaya'ya desteğini şu sözlerle açıkladı:

"Başkan beyin ziyareti bizi onure etmiştir. Güzel projeler anlattı, bunlar hayata geçecek. Güzel bir caddemiz var burada. Çalışma bittikten sonra daha farklı, daha güzel olur. Biz başkanımıza güveniyoruz. Güzel projeleri olacak. İlçe hak ettiği yere gelecek. İnanıyoruz buna. Yürekten destekliyorum ve başarılarının devamını bekliyorum."

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Haber: Akçakale Esnafından Başkan Yalçınkaya'ya tam destek - Haberler
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