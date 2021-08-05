Akçakale'den Manavgat'a itfaiye desteği
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Akçakale'den Manavgat'a itfaiye desteği

Akçakale'den Manavgat'a itfaiye desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akçakale Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınların söndürülmesi için destek amaçlı bölgeye itfaiye ve personel gönderdi.

Akçakale Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınların söndürülmesi için destek amaçlı bölgeye itfaiye ve personel gönderdi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile Akçakale Belediyesi yangınlara karşı tüm imkanlarını seferber etti. Belediye tarafından Manavgat'ta günlerdir süren ve geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için destek amaçlı 1 itfaiye aracı ve 4 personel gönderilmesine karar verildi.

Konuya dair açıklama yapan Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, "Cennet vatanımız Türkiye'mizin ciğerleri yanıyor. Biz de Akçakale Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile bir nebze olsun bu ateşe su serpmek için Manavgat'a yola çıkıyoruz" dedi.

Ekip, daha sonra Başkan Yardımcısı Çokan'ın öncülüğünde yola çıktı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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