Akçakale'den, Manavgat'a destek
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Akçakale'den, Manavgat'a destek

Akçakale'den, Manavgat'a destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Akçakale Belediyesi Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden yangınların söndürülmesi için destek amaçlı bölgeye itfaiye ve personel gönderdi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile Akçakale Belediyesi yangınlara karşı tüm imkanlarını seferber etti.

Belediye tarafından Manavgat'ta günlerdir süren ve geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için destek amaçlı ilçeye 1 itfaiye ve 4 personel gönderilmesine karar verildi. Konuya dair açıklama yapan Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan "Cennet vatanımız Türkiye'mizin ciğerleri yanıyor. Biz de Akçakale Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile bir nebze olsun bu ateşe su serpmek için Manavgat'a yola çıkıyoruz" dedi.

Ekip, daha sonra Başkan Yardımcısı Çokan'ın öncülüğünde bugün yola çıktı.

Kaynak: Bültenler

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