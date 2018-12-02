Akçakale'den Beyazgül'e Tam Destek

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü karşılamak için Akçakale'den 200 araçlık konvoy geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezindeki ismini açıklamasının ardından ilk defa Şanlıurfa'ya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü Akaçakale İlçesinden gelen yaklaşık 200 araçlık bir konvoy karşıladı.

Akçakale'den gelen yaklaşık 200 araçlık konvoyla Şanlıurfa GAP Havalimanı, ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı önündeki aday karşılama programına katılan Akçakaleliler, Beyazgül'e tam destek sözü verdi. Coşkulu kalabalık il başkanlığı önündeki karşılama programında zaman zaman "Abdülhakim Ayhan Nerede Biz Oradayız", "Hak Davanın Ak Adamı", "Dik Dur Eğilme Akçakale Seninle" sloganları attı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olan Zeynel Abidin Beyazgül'ü bir kez daha tebrik ediyorum. Beyazgül'ün adaylığı başta Şanlıurfa'mız olmak üzere Akçakale ve kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizler de Akçakale olarak her zamanki gibi üzerimize düşeni yaptık. Ak adayımıza sahip çıktık. Akçakale olarak reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim yanında olduk ve destekledik. Büyükşehir adayımıza da sahip çıkıp en yüksek oyu Akçakale'den alcağız inşallah" dedi. Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Zeynel Abidin Beyazgül'ü ilçeye yakışır güzellikte karşıladıklarını ifade ederek tüm Akçakaleli hemşehrilerine teşekkür etti.

Akçakale belediye başkanlığının organize ettiği Karşılama programına, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın yanı sıra, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce Akçakaleli katıldı. - ŞANLIURFA