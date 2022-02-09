Akçakale'de yollar kışın çamurdan, yazından tozdan kurtarılıyor

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (Bültenler) - Mahalle muhtarı da"Daha önce görmediğimiz hizmeti Mehmet Yalçınkaya yapıyor" diyerek Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti.

"Yol medeniyettir" anlayışıyla üst yapı çalışmalarına ve projelerine ağırlık veren Başkan Yalçınkaya ile kırsalda yol atağı sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile bugüne kadar çok sayıda köy ve köy içi yolları gerek stabilize gerek asfaltla buluşturuldu. Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak Cevher Mahallesi'nde stabilize yol çalışmalarına başladı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: BURASI YILDIZ BİR İLÇE OLACAK

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçınkaya bütün köylerin sorunlarını bitireceklerine dikkat çekerek "Cevher köyündeyiz. Burası Akçakale'nin önemli köylerinden birisi. Burada bizim köy içi dediğimiz düzenlemeyi çalışmayı başlattık. Bütün köylerin, bütün Akçakale'nin sorunlarının hepsini Allah'ın izniyle yakın bir zamanda bitireceğiz ve herkes görecek burası yıldız bir ilçe olacak. Türkiye'nin çekim merkezi olacak. Çok önemli bir ilçe olacak ve bütün buradaki kardeşlerimiz burada yaşamaktan büyük keyif alacaklar. Bu hizmetlerin hayırlı olmasını niyaz ediyorum" dedi.

MUHTAR TUR: DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ HİZMET YAPILIYOR

Mahalle Muhtarı Halil Tur ise "Daha önce görmediğimiz hizmeti Mehmet Yalçınkaya yapıyor" diyerek Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Yalçınkaya daha sonra mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

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