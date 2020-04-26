Akçakale'de yol kontrolleri devam ediyor Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ilçeye giriş çıkış yapan araçlar polislerin kontrolünden geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ilçeye giriş çıkış yapan araçlar polislerin kontrolünden geçirildi.

Akçakale ilçe giriş ve çıkışlarında uygulama noktası kuran polisler, ilçede giriş ve çıkış yapan araçların izinlerinin olup olmadığını kontrol etti. Suruç, Ceylanpınar ve Şanlıurfa Şehir merkezinden gelen araçları durduran ekipler, izinleri olan araçlarda ise sosyal mesafe ve maske kontrolleri yaptı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA