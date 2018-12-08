Akçakale'de Yakalanan Terör Örgütü Pkk/pyd Üyesi Tutuklandı
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, jandarma tarafından yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu F.İ., tutuklandı.
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, jandarma tarafından yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi Suriye uyruklu F.İ., tutuklandı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sınır hattında düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu F.İ. gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonucunda terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu belirlenen F.İ., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.