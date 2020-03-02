Akçakale'de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

02.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:55

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı esnafa Türk bayrağı dağıttı.



Yalçınkaya, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde Türk Bayrağı dağıttı. İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatına destek verdiklerinin altını çizen Yalçınkaya, Akçakale'nin geçmişten bugüne devletinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Yalçınkaya, "34 şehidimiz, 33 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Akçakale, Barış Pınarı Harekatına da destek verdi. Malıyla, canıyla bedel ödemiştir ve her zaman destekte bulunmuştur. Bugün, esnaf ziyaretimizi yaptık. Esnafımız gayet kararlı ve bayrağının, devletinin milletinin yanında ve kararlı olmaya devam edecek. Bu şer odakları, tüm terör örgütleri temizlenene kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA