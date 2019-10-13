Akçakale'de vatandaşlar Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kutladı

Akçakale'de vatandaşlar Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kutladı

Akçakale'de vatandaşların sevinç gösterileri Vatandaşların terör örgütü aleyhine slogan atmaları ŞANLIURFA - Akçakale'de vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.

13.10.2019 16:52

Akçakale'de vatandaşların sevinç gösterileri

Vatandaşların terör örgütü aleyhine slogan atmaları ŞANLIURFA - Akçakale'de vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA
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