Akçakale'de vatandaşlar Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kutladı
Akçakale'de vatandaşların sevinç gösterileri Vatandaşların terör örgütü aleyhine slogan atmaları ŞANLIURFA - Akçakale'de vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.
13.10.2019 16:52
Akçakale'de vatandaşların sevinç gösterileri
Vatandaşların terör örgütü aleyhine slogan atmaları ŞANLIURFA - Akçakale'de vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.
Kaynak: AA