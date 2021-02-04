Akçakale'de uyuşturucuya 6 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1796 uyuşturucu hap ile eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hadi KURT