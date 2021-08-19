Akçakale'de üst yapı çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akçakale'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Akçakale'de üst yapı çalışmaları devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kırsalda başlattığı üst yapı çalışmaları kapsamında asfaltlama yapılacak yolda incelemelerde bulundu ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile Öncül Mahallesi, Altıntepe Sokak ve Yukarı Arıcan Mahallesi arasındaki grup yolda da asfalt çalışmaları başladı. Başkan Yalçınkaya da beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş ile beraber bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

BAŞKAN YALÇINKAYA: SIKINTILARI ORTADAN KALDIRIYORUZ

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya "Buradaki vatandaşlarımızın kışın çok büyük sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıyı Allah'ın izni ile ve Büyükşehir Belediye'mizin de gayreti ile ortadan kaldırıyoruz. Çok güzel bir yer oldu. Burası Akçakale'nin yıldız köyü olacak. Bu hizmette emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Köy halkına da bu hizmetin hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyoruz" dedi.

Başkan Yalçınkaya mahalle sakinleri ile de görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berkay Ece Üner Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Er Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akçakale'de üst yapı çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:12:14. #1.16#

title