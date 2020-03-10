Akçakale'de traktörün çarptığı kadın öldü
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Ceylanpınar, Akçakale, Güncel

Akçakale'de traktörün çarptığı kadın öldü

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken traktörün çarptığı Emel Takıl'a (43), yaşamını yitirdi.

10.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:00
Akçakale'de traktörün çarptığı kadın öldü

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken traktörün çarptığı Emel Takıl'a (43), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Akçakale-Ceylanpınar karayolunda 8'inci kilometresinde meydana geldi. Halit Çimen yönetimindeki 63 SK 264 plakalı traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Takıl'a çarptı. Ağır yaralanan kadını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin incelemesinde Emine Takıl'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Takıl'ın cansız bedeni jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Traktör sürücüsü Halit Çimen'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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