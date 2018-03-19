Akçakale'de Sulama Birliklerinin Kaçak Bağlantı Yaptığı İddiası

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama birliklerine üye çiftçilerin 51 milyon lirayı bulan elektrik borçlarını bir yıldır ödeyemediği iddiasıyla birliğe bağlı çiftçilerin elektrikleri kesildi. Birliğe bağlı üyelerin tarım alanlarını kaçak bağlantı yaparak sulamaya başlaması ise bu civarda bulunan 20 mahallede enerji kesintisine neden olduğu bildirildi.

Akçakale ilçesinde sulama birliklerine bağlı çiftçilerin kaçak bağlantı yaptığı iddiasıyla 20 mahallede enerji kesintisi yaşandı. Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan yazılı açıklamada, "Elektrik enerjisi ile sulama yapan çiftçiler gibi Şanlıurfa'daki sulama birliklerine de milyonlarca lirayı bulan elektrik borçlarını ödemeleri için defalarca çağrıda bulunuldu. Birlik yönetimlerine ve üyelerine yapılan yasal bildirimler, gönderilen yazılı uyarılar ve tanınan süreye rağmen ödeme yapılmadı. 2017 yılı sonu itibariyle 51 milyon lirayı bulan borcunu ödemeyen Topçu Gündaş ve Yalınlı Onortak sulama birliklerinin elektriği, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Zamanında ödenmeyen borçlar nedeniyle elektriğin kesilmesini" düzenleyen 15. maddesi uyarınca kesildi. Aradan geçen süreye rağmen borçlarını ödemeyen bu sulama birliklerinin bazı üyeleri, enerji hatlarına ait fiderlerden kaçak yollarla bağlantı yaparak tarımsal sulama yaptı" denildi.

"Hatlar ağır yükü taşıyamadı"

Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu ise enerji kesintisi ile ilgili açıklamasında, "Borçlu olan sulama birliklerine üye bazı çiftçilerin kendi hatlarında enerji olmadığı için mahallelere enerji taşıyan elektrik hatlarından kaçak bağlantı ile enerji temin ettiler. Mevcut enerji hatları bu yükü taşıyamadı ve sık sık kesintiler yaşanmaya başladı. Tarımsal sulama için gerekli olan yüksek miktardaki enerjiyi köy hatlarından kaçak yollarla gidermek isteyenler yüzünden 20 mahallede yaşayan vatandaşlar mağdur oldu. Ekiplerimiz düzenli olarak bu hatlarda tarama yapıyor. Kaçak bağlantı yapanlar tespit edilerek, yönetmeliğe uygun cezai işlemler uygulanıyor, hatlarda yine eski haline getiriliyor. Kimsenin enerji sıkıntısı yaşamasını istemiyoruz. Kaçak yöntemlerle enerji kullananlar, diğer tüm vatandaşların da hakkına müdahale etmiş oluyor. Kaçak elektrikle sulama yaptığınız zaman başka yerlerde elektrik kesintilerine sebep oluyorsunuz ve o insanlar da haklı olarak elektrik şirketini arayarak şikayetlerini dile getiriyor. Bu hak da değil, doğru da değil, yasal da değil. Sulama birliklerinin, yasal takibe giren borçlarını ödemeleri en doğru olandır" diye konuştu. - ŞANLIURFA