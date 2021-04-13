Akçakale'de sporculara forma dağıtıldı
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Akçakale'de sporculara forma dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akçakale'de sporculara forma dağıtıldı

Akçakale Belediyesi tarafından belediyeye bağlı spor tesislerinde yetişen futbolculara forma dağıtıldı.

Akçakale Belediyesi tarafından belediyeye bağlı spor tesislerinde yetişen futbolculara forma dağıtıldı.

Akçakale Belediyesi spora tam desteğini sürdürüyor. Yıldız ilçe yaratma hedefiyle hayatın her alanında önemli projeleri hayata geçiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçenin gençlerine verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ilçenin spordaki başarısına katkı sunmak amacıyla spora bir destek daha verdi ve Akçakale Belediyesi Spor Tesislerinde futbol öğrenen gençler için forma hazırlanması talimatında bulundu.

Hazırlanan formalar bugün sporculara tek tek dağıtıldı. Forma dağıtımına Yalçınkaya'nın yansıra Akçakale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Şevket Saruhan Hamavioğlu da katıldı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Gençleri kötü alışkanlıklardan korumanın yolu spor, eğitim. Bütün bu noktalara da ben çok büyük bir ehemmiyet veriyorum. Hem spor sahasını hem kütüphanesini hem havuzunu vb. çocuklarımıza ne lazımsa; güzel eğitecek, güzel insan olmalarını sağlayacak ne imkan varsa önlerine seferber edeceğiz. Herkesin amacı bu çocuklarımızı topluma faydalı hale getirebilmek. Bunun gayreti içerisinde forma dağıtımı yapılıyor, ihtiyaçları karşılanıyor. Biz elimiz geldiği kadar çocuklarımızın yanındayız. Onlara destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki zamanda Akçakale'den yıldız futbolcular çıkacak. Yeterli arkalarında duralım onları motive ve teşvik edelim. Bu konuda emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçe Müdürü Hamavioğlu da, "Akçakale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya'ya spora, gençliğe verdiği öneme ve desteğe sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz gençler için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Forma dağıtımının ardından sporcular ile hatıra fotoğrafı çekildi. - ŞANLIURFA

Akçakale'de sporculara forma dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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