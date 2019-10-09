Akçakale'de okullar tatil edildi (2)
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Akçakale'de okullar tatil edildi (2)

3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından sınır hattındaki Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 2 gün...

09.10.2019 18:59
Akçakale'de okullar tatil edildi (2)

3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından sınır hattındaki Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Birecik ilçesinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.


Kaynak: DHA
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