Akçakale'de mangala turnuvasında kayıtlar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akçakale'de mangala turnuvasında kayıtlar başladı

Akçakale'de mangala turnuvasında kayıtlar başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Akçakale Belediyesi'nce 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek mangala turnuvasında kayıtlar başladı.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve korunmasını amaçlayan Akçakale Belediyesi tarihi mangala oyunu adına ödüllü turnuva düzenliyor.

Belediye, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma programı kapsamında farklı bir etkinliğe imza atacak. İlçede yıllardan bu yana oynanan ve unutulmaya yüz tutmuş mangala oyununu geleceğe taşınmak için turnuva düzenlenmesine karar verildi. Bu kapsamda dereceye girecek ilk 3 kişinin ödüllendirileceği turnuva için kayıtlar başladı. 4 Haziran 2021 Cuma gününe kadar sürecek kayıtlar için başvuru yapmak isteyenleri Yazı İşleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Turnuvanın finalistleri ise 15 Temmuz 2021 tarihinde oynanacak final maçı ile belirlenecek.

BAŞKAN YARDIMCISI ÇOKAN: BÜTÜN HALKIMIZ DAVETLİ

Turnuvaya dair açıklamalarda bulunan Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan turnuvaya katılım çağrısı yaparak "Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş, atalarımızdan beri oynanan zeka geliştirici bir oyundur. Kültürlerimizin yok olmasını önlemek amacıyla Akçakale Belediyesi olarak bir turnuva düzenlemeye karar verdik. 15 Temmuz şehitleri ve gaziler anısına düzenlenen bu turnuvaya bu oyunu seven, bilen, oynamak isteyen bütün halkımız davetlidir" dedi.

Kaynak: Bültenler

15 Temmuz gecesi TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen sivil teknisyen ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
15 Temmuz gecesi TV yayınlarını kesmekle görevlendirilen sivil teknisyen ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akçakale'de mangala turnuvasında kayıtlar başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 16:25:22. #1.16#

title