Akçakale'de mangala turnuvasında kayıtlar başladı

Akçakale Belediyesi'nce 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek mangala turnuvasında kayıtlar başladı.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve korunmasını amaçlayan Akçakale Belediyesi tarihi mangala oyunu adına ödüllü turnuva düzenliyor.

Belediye, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma programı kapsamında farklı bir etkinliğe imza atacak. İlçede yıllardan bu yana oynanan ve unutulmaya yüz tutmuş mangala oyununu geleceğe taşınmak için turnuva düzenlenmesine karar verildi. Bu kapsamda dereceye girecek ilk 3 kişinin ödüllendirileceği turnuva için kayıtlar başladı. 4 Haziran 2021 Cuma gününe kadar sürecek kayıtlar için başvuru yapmak isteyenleri Yazı İşleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Turnuvanın finalistleri ise 15 Temmuz 2021 tarihinde oynanacak final maçı ile belirlenecek.

BAŞKAN YARDIMCISI ÇOKAN: BÜTÜN HALKIMIZ DAVETLİ

Turnuvaya dair açıklamalarda bulunan Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan turnuvaya katılım çağrısı yaparak "Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş, atalarımızdan beri oynanan zeka geliştirici bir oyundur. Kültürlerimizin yok olmasını önlemek amacıyla Akçakale Belediyesi olarak bir turnuva düzenlemeye karar verdik. 15 Temmuz şehitleri ve gaziler anısına düzenlenen bu turnuvaya bu oyunu seven, bilen, oynamak isteyen bütün halkımız davetlidir" dedi.

Kaynak: Bültenler