Akçakale'de LGS'ye girecek öğrencilere moral ziyareti Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencileri ziyaret ederek hijyen seti dağıttı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencileri ziyaret ederek hijyen seti dağıttı.

Yalçınkaya, ilçede 20 Haziran Cumartesi günü LGS'ye giren öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere moral veren Yalçınkaya, onlara hem deneme sınavı kitapçığı hem de hijyen seti hediye etti.

Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, öğrencilerin geleceğinin teminatı olduğunu belirtti.

Görevi gereği öğrencilerle ilgilenmek zorunda olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Ben görevim icabı çocuklarımın geleceğine katkı yapmakla kendimi sorumlu hissediyorum. Zira eğitimin telafisi yoktur. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız dünya standartlarında bilgi ve donanıma sahip olmalıdır." dedi.

Yalçınkaya, öğrencilerin gelecekte ülkenin kaderini değiştireceğini ifade ederek, onlara başarılar diledi.

Kaynak: AA