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Akçakale'de Kızılay haftası koşusu düzenlendi

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Akçakale'de Kızılay haftası koşusu düzenlendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 'Kızılay Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Türk Kızılay Akçakale Şubesi tarafından koşu yarışması düzenlendi.

Her yıl 29 Ekim4 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye'de ' Kızılay Haftası' nedeniyle etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Türk Kızılay AkçakaleŞubesi tarafından ilk,orta ve lise düzeyinde 500,1000 ve Bin 500 metre koşuları düzenlendi.

Akçakale Şanlıurfa yolu bayraklı kavşak bölgesinde toplanan Kızılay temsilcileri ve gönüllüleri ve öğrenciler yarışmacılara start verildi. Düzenlenen yarışmada ilçe emniyetti güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Kızılay Akçakale şube başkanı Eczacı, Sait Akay yarış sonrası yaptığı açıklamada Emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akay "Kızılay haftası etkinliklerimiz dolu dolu devam ediyor, Akçakale şubesi olarak ilk orta ve lise düzeyinde koşu yarılması düzenledik. Dereceye giren kardeşlerimizi tebrik eder emeği geçenlere teşekkür ederim dedi."

Dereceye giren öğrencilere Cuma günü düzenlenecek olan kapanış programında ödülleri verilecektir.

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